Strage di Erba nessun nuovo processo per Olindo e Rosa Restano all' ergastolo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Non ci sarà alcuna Brescia perRomano eBazzi, condannati in via definitiva per ladiche causò quattro morti, tra cui un bambino di due anni, l’11 dicembre del 2006. I giudici della Corte d’appello di Brescia hanno infatti dichiarato inammissibili le richieste di revisione della sentenza presentate dai coniugi e dal sostituto pg di Milano Bruno Tarfusser.