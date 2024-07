Strage di Erba i giudici dicono no a un nuovo processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi | Inammissibili le nuove prove

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 luglio 2024)di, ino a undel tribunale di Bresciano alla revisione del, condannati all’ergastolo in via definitiva per ladi. La sentenza, arrivata dopo quasi 5 ore di camera di consiglio, mette definitivamente fine alla vicenda. Lepresentate dalla difesa dei due coniugi, infatti, sono state giudicate “”. Notizia in aggiornamento .