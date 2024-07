Strage di Erba attesa la sentenza sulla revisione del processo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Giornata cruciale nelper ladi: oggi, 10 luglio,vicenda giudiziaria potrebbe calare il sipario oppure rendersi necessaria una nuova udienza. I giudici della Corte d'appello di Brescia si sono riuniti in camera di consiglio per decidere sull'istanza dipresentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per ladidell'11 dicembre del 2006, in cui morirono Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il verdetto arriverà "non prima delle 14". Potrebbe uscirne una dichiarazione di inammissibilità, quindi una conferma delladi condanna all'ergastolo per Romano e Bazzi, oppure la disposizione di nuove prove, come chiesto dalla difesa.