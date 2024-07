Spagna in ansia per Morata stampa iberica Lamine final!

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) A fine partita uno steward è scivolato cadendo sulla caviglia dell'attaccante MADRID () - Il timore di non avere Alvaroine per un brutto scherzo del destino, la gioia per unae attesa da 12 anni. Sentimenti contrastanti nel day-after della semie di Dortmund dove la Spag .