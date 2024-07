SkyTG24 si rinnova

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dei palinsesti Sky della prossima stagione vi abbiamo già informato qui, ma oggi è stata la volta di, che ha svelato le sue carte in vista della nuova annata televisiva 2024/2025. Il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis punta sempre più – parole sue – ad un giornalismo che separa rigorosamente i fatti dalle opinioni (sembra quasi una stoccata alle polemiche che invece scuotono RaiNews24). Ma quali sono le novità? SkyTG25 e Pablo Trincia nei Palinsesti diDal mese di ottobresi rinnoverà, a partire da Materia Grigia condotto da Fabio Vitale. Il programma metterà a confronto idee opposte sui principali temi d’attualità, prevedendo il coinvolgimento di due ospiti autorevoli. Il format si basa su regole ben precise: tempo di parola, replica e controreplica, fact checking, domande uguali per tutti.