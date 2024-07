Sicurezza sul lavoro | sanzionate due imprese nel Siracusano

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Mancata formazione dei lavoratori; mancata sorveglianza sanitaria e mancata attuazione dei provvedimenti necessari in materia di primo soccorso: in duenelsono state trovate queste violazioni dai carabinieri del Nucleo ispettorato deldel capoluogo di Siracusa. E’ stata accertata anche la presenza di un lavoratore extracomunitario in nero su un totale di sette controllati.