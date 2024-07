Si rafforza l’asse Nato-Kiev | L’ingresso dell’Ucraina è irreversibile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Washington, 10 luglio 2024 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha ringraziato gli Stati Uniti per i nuovi sistemi Patriot, affermando però che il recente attacco della Russia sudimostra che non sono sufficienti. Lo riportano i media ucraini. “I Patriot non bastano, dovete fare di più” “Ancora una volta, grazie mille per questa decisione su cinque sistemi Patriot aggiuntivi. Aiuteranno ovviamente. Non è abbastanza, non è mai abbastanza”, ha detto Zelensky da Washington a margine del vertice. Il presidente ucraino ha quindi osservato che le forze russe stanno schierando vari tipi di nuove armi. “Dobbiamo anche andare avanti: fare passi forti con la difesa aerea di diversi tipi, più di uno”, ha affermato Zelensky. Il presidente americano Joe Biden ha aperto ieri i lavori del vertice dellaannunciando nuovi sistemi di difesa all’Ucraina insieme agli alleati, tra cui Patriot e Samp-T.