Si amplia il calendario vaccinale toscano contro papilloma virus ed herpes zoster

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Cambia e siil, in particolare in ordine aed. Il vaccinoilsarà offerto gratuitamente alle donne fino al compimento dei trenta anni. La giunta regionale lo ha infatti esteso di quattro anni rispetto alla precedente soglia, oltre che garantirlo a chi è stato trattato per lesioni correlate. Per i maschi la vaccinazione rimane gratuita fino a diciotto anni. Si aggiornano anche le indicazioni per la vaccinazionel’: l’offerta del vaccino ricombinante adiuvato sarà estesa a tutti i soggetti che appartengono alle categorie a rischio indicate nel. Si tratta di persone affette da diabete mellito, con patologie respiratorie, con immunodeficienza congenita o acquisita oppure destinati a terapia immunodepressiva, persone affette da malattie reumatologiche o immunologiche, con patologie oncologiche e oncoematologiche, con insufficienza renale cronica ed in dialisi, con recidive o con forme particolarmente gravi di, con positività aldell’Hiv oppure persone in attesa di trapianto e trapiantati oltre che soggetti a cui è stata o sarà asportata la milza.