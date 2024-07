Serie B avvio casalingo da brividi per le calabresi | Cosenza-Cremonese e Catanzaro-Sassuolo Derby a Santo Stefano LIVE

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tutto pronto per il calendario dellaB 2024-2025 . Iniziato, in piazza Europa a La Spezia, l'evento in cui si conosceranno gli incroci del calendario cadetto. Anche in questa stagione "la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella del ritorno (calendario asimmetrico)". Il campionato comincerà sabato 17 agosto con la prima giornata (gara inaugurale venerdì 16),.