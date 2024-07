Sanità 15 mln con malattie pelle | Salutequità ' chiediamo inserimento nei Lea'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos Salute) - Il 25% della popolazione (15 milioni di italiani) convive con una patologia della, circa 6 milioni fanno i conti con una malattia infiammatoria cronica. Condizioni dermatologiche acute (es. scabbia) e croniche (es. psoriasi, vitiligine) possono portare a stigmatizzazione sociale, scarsa qualità della vita e diminuzione della produttività lavorativa. Non solo, ledellacroniche autoimmuni si accompagnano a comorbidità e ad un aumento di fattori di rischio evitabili con efficaci e tempestivi interventi di diagnosi e cura. Nonostante la loro elevata incidenza e prevalenza, per queste patologie mancano dati di buona qualità. Anche nelle rilevazioni ufficiali di Istat e Iss sulla diffusione della cronicità non sono ricomprese lecroniche dellaa differenza di diabete, ipertensione, infarto acuto del miocardio.