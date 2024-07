Sangiuliano | Meno soldi a registi ricchi per costruire più cinema e teatri nei piccoli Comuni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2024 "Tra poco lanceremo un bando della Direzione: abbiamo tolto qualche soldo aisuper-, fissando un tetto per i contributi pubblici ai film finanziati con idei cittadini italiani, e li abbiamo messi a disposizione delle amministrazioni comunali pero ristrutturareneiitaliani. Quindi qualche milione di euro inper qualche regista già ricco e qualche soldo in più per fareper i cittadini, soprattutto neie medi". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro, durante un'audizione nella Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.