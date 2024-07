Salvate Tartarughe Abbandonate nella Fontana Monumentale | Appartengono a una Specie Vietata

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L'Aquila - DuedellaTrachemys scripta scripta, comunemente note comedalle orecchie gialle, sono statedai carabinieri forestali dopo una segnalazione di alcuni cittadini in piazza Santa Margherita, nel centro storico. Questi animali, abbandonatia unaesotica invasiva,per legge a causa della sua dannosità per l’ambiente e leautoctone. Le, un maschio e una femmina di qualche anno di età, sono state recuperate dai militari e trasportate al Reparto carabinieri biodiversità di Pescara, dove si trovano ora in buona salute. Se fossero rimaste, sarebbero probabilmente morte. La detenzione delle Trachemys scripta scripta èda un regolamento europeo del 2014, recepito dall'Italia con una legge del 2017 che proibisce anche il rilascio in natura di questi animali.