Salute | mangiare male costa a ogni italiano circa 300 euro l' anno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Diete e modelli alimentari sbagliatino a300in più l'e incidono sulla probabilità? di avere malattie. Con un duplice rischio: l'impatto negativo sullae, più? in generale, la crescita di costi economici e sociali. Un 'legame pericoloso' illustrato, dati alla mano, oggi dalla Fondazione Aletheia - think thank scientifico- con il patrocinio del ministero della, con il rapporto 'Malattie, cibo e'. A illustrare il report il Comitato scientifico della Fondazione, presieduta da Stefano Lucchini e diretta da Riccardo Fargione, con il coordinamento delle attività? scientifiche di Antonio Gasbarrini, preside della Facoltà? di Medicina e chirurgia dell'Università? Cattolica del Sacro Cuore.