Salute gioco patologico | presentato studio su strategia di autoesclusione fisica

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Dopo il primo significativosul settore delpubblico in Italia, dell'anno scorso, il Dipartimento di Scienze cliniche e Medicina traslazionale dell'Università Tor Vergata haquesta mattina a Roma i dati di 'di esclusione dalfisico', una misura preventiva mirata a proteggere i giocatori a rischio di sviluppare problemi legati al. Si tratta di un ulteriore passo avanti rispetto al precedente lavoro che aveva già delineato la necessità di un Registro unico delle esclusioni (Rue) per tutte le forme di, non limitandosi a quello online. "Il Gruppo ricerca 'Diritti edel giocatore-consumatore' dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nato con lo scopo di studiare strategie per la tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, del giocatore consumatore e prevenire i fenomeni di disturbo dad'azzardo (Dga) - afferma Giulia Donadel, del Dipartimento di Scienze cliniche e Medicina traslazionale - conclude il secondo anno di