Roma | rubano la collana al turista poi uno dei ladri la ingoia

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Questa mattina, agenti dell’unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale diCapitale, nell’ambito dei servizi a contrasto dei fenomeni di degrado e abusivismo nell’area della stazione Termini, sono intervenuti, intorno alle 8.30 per trarre in arresto due cittadini di origine tunisina, di 27 e 18 anni, responsabili di rapina aggravata nei confronti di unitaliano. Gli agenti, che si trovavano in zona via Principe Amedeo, giunti all’altezza di via Gioberti, hanno avvertito delle urla e notato un gruppo di persone in stato di agitazione. Gli operanti hanno acquisito subito le prime informazioni sul posto, apprendendo che un uomo aveva appena subito la rapina di unad’oro da parte di due soggetti, che sono stati immediatamente fermati ed identificati.