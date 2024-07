Roma rapina con sparatoria in gioielleria I ladri in fuga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Violentain un centro commerciale diEst: ihanno esploso dei colpi di arma da fuoco verso le 10.40 all’interno di una. L’allarme è stato lanciato da alcuni clienti che hanno chiamato il 112. I banditi sono fuggiti. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti e i colleghi del commissariato Casilino. Le indagini sono in corso. Non risultano feriti. Notizia in aggiornamento .