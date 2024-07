Roma ‘all’asciutto’ –  Meleo e Trombetta M5S | Appio Latino ancora senz’acqua Acea e Comune agiscano

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 10 luglio 2024) “Continua la carenza d’acqua nell’: un problema che seguiamo da mesi, sin da quando è iniziato in zona Giardinetti, depositando anche atti e interrogazioni ai qualinon si è avuta risposta. Giunti a questo punto, è necessario che si comunichi chiaramente ai cittadini quale sia la causa di questi gravi disagi e si diano risposte chiare ed esaustive che, inspiegabilmente, tardano ad arrivare. È necessario inoltre che intervenga anche la maggior azionista di, quella che detiene il 51% delle quote:Capitale, la quale ha il dovere di assicurarsi che la pressione dell’acqua torni al più presto ai valori precedenti. I cittadini sono pronti a scendere in piazza. Noi del M5S non abbasseremo la guardia finché ai residenti dell’non verrà ripristinato questo servizio essenziale“.