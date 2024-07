Regno Unito uccide tre donne con una balestra e scappa | caccia all’uomo nel nord di Londra

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un uomo ha ucciso ieri a colpi ditrea Bushey, adi, nel, ed è attualmente in fuga e ricercato dalle autorità. Le tre vittime sono la 61enne Carol Hunt, moglie del conduttore radiofonico della Bbc John Hunt, e le loro due figlie di 25 anni e 28 anni. Il sospettato è stato identificato come Kyle Clifford, 26 anni, accusato di aver pianificato l’omicidio. L’uomo risulta in fuga da oltre 20 ore ed è considerato armato e pericoloso. Durante una conferenza stampa tenuta nel pomeriggio, il sovrintendente della polizia Jon Simpson ha rivelato che la polizia sta impiegando “vaste risorse” neldie nella zona di Bushey per catturare Clifford. Le autorità si sono rivolte direttamente al sospettato chiedendogli di contattare la polizia non appena possibile per costituirsi spontaneamente.