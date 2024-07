Real Madrid | il 16 luglio la presentazione di Mbappé

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ilha annunciato con un comunicato ufficiale la data dellaufficiale di Kylian. Laavrà luogo martedì 16alle ore 12.00 allo stadio Santiago Bernabeu. In precedenza, il presidente del, Florentino Pérez, riceverà il fuoriclasse francese alCity per la cerimonia formale della firma che lega il nuovo giocatore al club per le prossime cinque stagioni. Dopo laparlerà ai media nella sala stampa del Santiago Bernabéu.: il 16ladiSportFace. .