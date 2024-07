Ragazza disabile esclusa dal concerto dei Coldplay a Roma

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Una bambina, pur avendo acquistato regolare biglietto di ingresso, rischia di rimaneredaldeiin programma il prossimo 16 luglio allo stadio Olimpico di. Il caso viene denunciato dal Codacons, a cui la mamma dellasi è rivolta per ottenere aiuto. Circa un anno fa, racconta l’associazione, “la donna acquistava sulla piattaforma Ticketmaster due biglietti per ildeicon l’intenzione di prendervi parte con la figlia, fan del gruppo musicale, e le venivano assegnati due posti alla Tribuna Monte Mario. Nel corso dell’anno, tuttavia, le condizioni della bambina sono peggiorate e, ad oggi, laper spostarsi necessita della sedia a rotelle“. La Tribuna Monte Mario, però, “non consente l’ingresso agli utenti su sedia a rotelle, e per tale ragione la madre chiedeva lo spostamento dei posti in Tribuna Tevere, accessibile ai disabili“.