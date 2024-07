Rafa Marin Napoli UFFICIALE | il comunicato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è un nuovo giocatore del: ildella società partenopea per il difensore ex Real Madrid Ilscatenato sul calciomercato: dopo l’annuncio di Leonardo Spinazzola, i partenopei hanno annunciato anche. Di seguito ildel club e il tweet di Aurelio De Laurentiis.is proud to be one .