Quando torna Sinner? Incognita Bastad prima delle Olimpiadi Quasi certa la rinuncia a un 1000 in Nord America

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Jannikha dichiarato di voler riposare per poter essere al top per i prossimi appuntamenti clou della stagione, ovveroe US Open: affermazioni sibilline, che però non chiudono la porta alla partecipazione prevista all’ATP 250 di, in Svezia, previsto dal 15 al 21 luglio. Si tratterebbe di un ritorno sulla terra battuta in vista, con i tornei di singolare e doppio maschili di Parigi 2024 previsti dal 27 luglio al 4 agosto, che si giocheranno sui campi del Roland Garros. Non è da escludere che subito dopo l’azzurro possa comunque andare subito in. L’azzurro, infatti, risulta regolarmente iscritto ai due Mastersprevisti tra Canada, a Montreal, dal 6 al 12 agosto, e Cincinnati, dal 12 al 19 agosto, tornei che saranno di mera preparazione al vero obiettivo, gli US Open, calendarizzati dal 26 agosto all’8 settembre.