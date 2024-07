Quando finisce questa ondata di caldo afoso e i picchi città per città

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Un anticiclone africano porta sull'Italia temperature roventi, notti tropicali e tanta umidità. E si prevede che sarà così per almeno i prossimi dieci giorni. Oggi bollino arancione per ondate di calore in tredici. Domani sette passeranno in rosso, tra cui Roma e Trieste. 40-41 gradi al Sud.