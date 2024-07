Primo lancio nello spazio per il razzo europeo Ariane 6

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Mercoledì sera è stato effettuato dalla Guyana francese ilinaugurale del6, realizzato nell’ambito del programma spaziale “” dal consorziospace per conto dell’Agenzia Spaziale Europea. «Ilvolo di un nuovoè sempre un momento incredibile, perché ci sono centinaia di migliaia di dettagli che devono funzionare in perfetta armonia, per la prima volta insieme in modo completo», afferma Loïc Bourillet, responsabile del Collective Launch Service Procurement dell’Esa. E così è andata, per6. Dopo essere stato posticipato di un’ora, dalle 20.00 alle 21.00 italiane, a causa di un “piccolo problema” nell’acquisizione dei dati rilevato sul segmento di terra, ile le fasi successive sono state eseguite in maniera nominale.