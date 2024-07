Pedullà CONTRO Rabiot | E’ stato INGUARDABILE sotto questi aspetti Sul mercato…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 10 luglio 2024), giornalista di Sportitalia, ha voluto parlare del centrocampista francese ex Juvedopo le ultime voci di calciomercato Il giornalistaha parlato sul suo canale YouTube per analizzare la situazione didopo le ultime notizie di calciomercato. SU– «, camminava per il campo. Mi chiedo perché gli abbiano offerto 8 milioni di euro. Ieri .