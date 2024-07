Pd | Schlein ' investimenti comuni e piano industriale Ue Francia? Non cerco modelli'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug (Adnkronos) - "La priorità per il Pd sono glieuropei, che devono proseguire. Il Next Generation Eu è l'idea di uneuropeo che serve anche all'Italia perché il governo Meloni non ha une allora tocca a noi rimboccarci le maniche per proporre le politiche che servono in questo momento anche nel nostro Paese". Lo dice Ellyal 'Corriere della sera'. Sul voto in, la segretaria Pd tra le altre cose dice: "Non dobbiamo essere alla ricerca di. Dobbiamo invece continuare il lavoro di ascolto che abbiamo fatto in tutti i territori in questo anno e mezzo. È il tempo anche in Italia di costruire l'alternativa che batta queste destre, che, però, va costruita sui “per” molto prima che sui 'contro'.