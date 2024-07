Patto per la legalità tra Confartigianato Prefettura e Procura di Napoli

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Questa mattina presso il Salone delle Muse delladi, la firma del “Protocollo per lae la Sicurezza delle Imprese”. «Un lavoro iniziato qualche mese fa,è la maggior organizzazione della piccola impresa in Italia e questa mattina si fa un passo particolarmente importante. Il punto di partenza di una collaborazione assidua e sistematica per noi che non rappresentiamo capitali ma valori». Così il Presidente diImprese, il dottor Enrico Inferrera, che questa mattina ,presso il Salone delle Muse delladi, ha firmato il “Protocollo per lae la Sicurezza delle Imprese” insieme al Prefetto di, Michele di Bari ed al dottor Nicola Gratteri,tore della Repubblica di, accompagnato dal Presidente Nazionale di, il dottor Marco Granelli.