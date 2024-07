Parigi 2024 Sergio Mattarella sarà presente alla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 10 luglio 2024), Presidente della Repubblica, parteciperàdei Giochi Paralimpici di, in programma mercoledì 28 agosto sugli Champs-Elisées e in Place de la Concorde. Ad annunciarlo è stato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, rivelando di aver appreso la notizia durante una telefonata: “Siamo profondamente onorati ed emozionati di poter contare sulla presenza del Presidente della Repubblicadimostra ancora una volta di avere a cuore il movimento paralimpico e con la sua presenza vuole incoraggiare le azzurre e gli azzurri impegnati ai Giochi“. Pancalli ha poi aggiunto: “La sua partecipazione spingerà ancor di più la nostra Squadra a dare il massimo per il nostro Paese.