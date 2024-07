Parametri zero? Una farsa | calciomercato tutta la verità sulla fregatura e i nomi coinvolti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Molti appassionati di pallone si chiedono cosa aspetti l'Inter a ingaggiare Mario Hermoso. È perfetto: terzo di difesa mancino, nel pieno della carriera (29 anni), reduce da un anno da titolare nell'Atletico Madrid e, soprattutto, svincolato. Ma i cosiddetti “” sono sempre meno “a costo”, motivo per cui i nerazzurri su Hermoso hanno soltanto iniziato a lavorare. Non è vero che serve l'approvazione di Oaktree visto che Marotta è presidente con potere di firma, è che ogni operazione deve avere un senso, e non è detto che uno svincolato ce l'abbia. A livello tecnico Hermoso è perfetto per i motivi di cui sopra - giocatore di spessore internazionale rodato nel ruolo ma a livello ecoco e finanziario non lo è affatto: prendendolo, l'Inter potrebbe otturare lo spazio a bilancio per altri interventi in rosa ritenuti più importanti della riserva di Bastoni, quali un attaccante o un esterno destro o ancora un difensore centrale per il prossimo anno.