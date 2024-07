Papà ci sta picchiando | a 13 anni chiama la polizia e fa arrestare il padre violento

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È accaduto a Civitanova Marche. L'uomo, un 47enne, è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai ddi moglie e figli minori. I poliziotti hanno trovato il ragazzino che ha dato l'allarme in lacrime in strada. .