Ora è ufficiale Thuram alla Juventus

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nuovo centrocampista per Thiago Motta Laè molto attiva sul mercato in questa ore. Il club bianconero in giornata ha ufficializzato l'arrivo di Khephren. I bianconeri nei giorni scorsi hanno trovato l'accordo col Nizza per l'approdo in Italia del centrocampista 23enne. Il costo dell'operazione sarà di 20 milioni di euro più bonus, per .