Olanda Inghilterra | quanto pesa la maledizione ORANGE nelle semifinali dell’Europeo Ma se passa allora è VITTORIA sicura… 

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Quattroperse su cinque per l’nella storia delledegli Europei. L’unica vinta fu storica, ecco perché L’è stata eliminata in quattro delle cinquedisputate agli Europei, l’ultima in ordine di tempo nell’Europeo di ben 20 anni fa. L’unica eccezione, laper 2-1 contro la Germania ospitante nel 1988, ha .