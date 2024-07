Nuovo autovelox sulla Domiziana vicino Baia Azzurra in direzione Formia

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Reinstallatonei pressi diDomitiana, nel comune di Sessa Aurunca. Un“ostacolo” da evitare per gli automobilisti che non vogliono incappare in una multa per eccesso di velocità., arrivaIl dispositivo di rilevazione automatica della velocità è stato posizionato al chilometro 12,665 della L'articoloinTeleclubitalia. .