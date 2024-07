Nicolò Martinenghi Olimpiadi Parigi 2024 nuoto | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024)vuole tornare sul podio olimpico. Da Tokyo 2021 non è più sceso dal podio delle grandi manifestazioni internazionali ed ha tutte le carte in regola per giocarsela. La concorrenza è di livello stratosferico ma lui ha le qualità per giocarsi qualcosa di importante. Certo se Qin è quello dell’anno scorso e Peaty torna Peaty al massimo si va per il bronzo ma sarebbe già un risultato straordinario. Proverà anche a fare da trascinatore alle staffette miste ma lì è davvero dura. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Varese, 1/8/1999 Sport e disciplina:, 100 rana, staffette 4×100 miste Quando gareggia: 27/28 luglio (100 rana), 3/4 agosto (4×100 mista) .