Nato Usa e alleati ringraziano l’Italia Meloni | onoriamo gli impegni Roma tra i 5 Paesi che offrono nuovo scudo ai cieli di Kiev

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Incassa il ringraziamento di Joe Biden e deglila premier Giorgia, in apertura del verticea Washington. All’indomani dell’attacco neidiche ha costretto bambini a trovare riparo fuori dall’ospedale didove erano ricoverati – «immagini spaventose» ha dichiarato la premier – il Presidente statunitense ringrazia iche hanno fatto uno sforzo in più per difendere idell’Ucraina. Oltre al, Germania,nia e Olanda al fianco degli States. Non solo. Biden apre i lavori del vertice dellaannunciando nuovi sistemi di difesa aerea all’Ucraina insieme agli. E con una nota congiunta, che reca le firme dei 4 leader oltre alle sigle di Biden e Zelensky, i 5 leader annunciano che «collettivamente, forniremo all’Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea strategica, comprese batterie Patriot aggiuntive donate da Stati Uniti, Germania enia; componenti Patriot donati da Olanda e da altri partner per consentire il funzionamento di una batteria Patriot aggiuntiva; e un ulteriore sistema Samp-T dodal», si legge in una nota della Casa Bianca.