Nato l’Italia invia nuove armi all’Ucraina e alza la spesa militare | obiettivo 16% del Pil

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è tra i cinque Paesi che hanno annunciato l’imminente consegna dibatterie antiaeree, sempre più cruciali per contrastare i crescenti attacchi russi. L’annuncio è stato fatto durante un evento a Washington in occasione del 75° anniversario della. Leche invierà“Oggi annuncio una donazione storica di sistemi di difesa aerea per l’Ucraina”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Usa, Germania, Paesi Bassi, Romania e Italia consegnerannocinque sistemi strategici aggiuntivi per la difesa aerea nei prossimi mesi”. Con il sostegno della, ha ribadito Biden, “l’Ucraina può fermare Putin e lo fermerà”. Ha inoltre avvertito che se Kiev cadesse, il Cremlino non si fermerà, durante il suo intervento alla cerimonia tenutasi all’Andrew W.