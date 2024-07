Napoli RMC Sport annuncia | Mai interrotti i rapporti con Danso il Lens ha bisogno di fare cassa

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La SSCnon ha mai smesso di pensare a Kevin. A rivelare la clamorosa indiscrezione di mercato è RMC, riportando l’interessamento del club azzurro per il difensore centrale delcon cui si era già in trattativa la scorsa estate: “Ilnon ha mai interrotto i contatti per il centrale della L'articolo, RMC: “Maicon, ilhadi” .