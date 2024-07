Musetti-Djokovic quando si gioca la semifinale a Wimbledon? Data possibile orario tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Venerdì 12 luglio, Lorenzosarà nuovamente protagonista. Il toscano affronterà il n.2 del mondo, Novak, nelladi. Sull’erba di Church Road, il carrarino dovrà scalare un’autentica montagna, opposto altore che si è imposto in sette circostanze su questi campi e ha tutta l’intenzione di proseguire. Lorenzo viene dall’affermazione odierna contro lo statunitense Taylor Fritz. Un successo al quinto set in cui tutte le qualità del nostro portacolori si sono notate, mixate alla superficie. Certo, al cospetto di un mostro sacro come Nole sarà necessario elevare ulteriormente il livello e si spera di assistere a un incontro della stessa qualità di quello del terzo turno di quest’anno a Parigi. Il ricordo a quel match nel qualeè andato vicino a eliminare l’asso serbo, ma poi nel quarto set qualcosa è mancato dal punto di vista delle energie el’ha spuntata al quinto.