Musetti da favola! Batte Fritz al quinto set e raggiunge la semifinale a Wimbledon contro Djokovic | Affronto una leggenda

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Impresa di Lorenzoche approda alle semifinali del torneo di. Nei quarti il tennista toscano (n. 25 Atp) ha battuto lo statunitense Taylor(n.12) in cinque set con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1 in circa tre ore e mezza di gioco. Inaffronterà il serbo Novak. In aggiornamento.