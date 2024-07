Muore detenuto protesta al carcere di Viterbo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Unaè esplosa neldidopo il ritrovamento stamani di unmorto forse per cause naturali. La rivolta interessa una sezione che ospita circa 50 detenuti: sono stati incendiati suppellettili e materassi. Fuori dall'Istituto di pena le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e un'ambulanza. La polizia penitenziaria sta cercando di circoscrivere lae si è in attesa dell'arrivo del gruppo di Intervento Rapido da Roma. .