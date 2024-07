Mostra del cinema di Venezia ecco la giuria che assegnerà il Leone d’oro | c’è Giuseppe Tornatore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – È stata comunicata la composizione delleinternazionale dell’81^internazionale d’artetografica della Biennale di, diretta da Akberto Barbera e in programma dal 28 agosto al 7 settembre. A presiederla sarà l’attrice francese Isabelle Huppert, vincitrice dell’Orsoa Berlino nel 2022 e musa di vari registi tra cui Michael Haneke, François Ozon e Hong Sang-soo. Unico italiano il regista, consacrato al successo internazionale nel 1988 con ‘Nuovoparadiso’ e vincitore di un Golden globe, un Grand prix speciale dellaa Cannes, due premi Bafta e ben 11 David di Donatello. Al loro fianco altre sette personalità del grandeinternazionale: i registi e sceneggiatori James Gray (‘Little Odessa’, ‘C’era una volta a New York’), Andrew Haigh (‘Estranei’, ‘The north water’), Agnieszka Holland (‘Attori di provincia’, ‘Cold Case - Delitti irrisolti’), Kleber Mendonça Filho (‘Il suono intorno’, ‘Aquarius’), Abderrahmane Sissako (‘Le chameau et les bâtons’, ‘Aspettando la felicità’), Julia von Heinz (‘Was am Ende zählt’, ‘Two fathers’) e l'attrice cinese Zhang Ziyi (‘La tigre e il dragone’, Poem’).