Morto don Giacomo Stagni storico parroco di Vidiciatico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Bologna, 10 luglio 2024 – Si è spento questa mattina all'età di 85 anni don, lodi. Donè nato a Budrio il 27 maggio 1939, è stato ordinato sacerdote il 25 luglio 1964 e la sua è stata una vita spesa al servizio di tutte quelle anime che si erano perdute e che grazie alla sua capacità di mettersi sempre dalla parte degli ultimi si sono ritrovate. Nel 1982, appena arrivato nella frazione di Lizzano in Belvedere, promosse l'insediamento della fondazione Santa Clelia Barbieri per l’assistenza ai bisognosi, ai giovani ed agli anziani, mentre nel 1987 fu uno dei principali protagonisti nella costituzione dell’Associazione denominata Asilo San Vincenzo. Si tratta di enti ecclesiastici che attraverso la gestione di alcune strutture socio assistenziali sono tuttora un punto di riferimento per la popolazione dell’appennino tosco-emiliano e in particolare per quella dell'Alto Reno.