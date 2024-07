Morta dopo caduta da teleferica in Valle Anzasca | primo sopralluogo del perito dove è avvenuto l’incidente

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Effettuato ildell'ingegnere Paolo Pennacchi, il consulente che dovrà fare chiarezza sulle cause dell'incidente che ha portato alla morte di Margherita Lega. La 41enne è precipitata e deceduta in un dirupo trascinata da unamessa improvvisamente in funzione. Unico indagato l'uomo di 71 anni che ha azionato l'impianto. .