Morta Barbara Vitali a 54 anni il terribile lutto che colpisce Il Volo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Graveper Illa loro storica collaboratrice,, a soli 54. A dare la notizia è stato lo stesso gruppo insieme al produttore Michele Torpedine, che in una nota hanno annunciato "con profondo dolore la prematura scomparsa dell'amica e storica collaboratrice". La donna èieri sera all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo l'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta domenica 7 luglio sulla Porrettana, nel territorio di Gaggio Montano, vicino a Bologna. Incidente nel quale ha perso la vita anche un 49enne. Nel comunicato della band per dire addio allasi legge: "Michele, Ignazio, Gianluca, Piero insieme a Eliana Dalila Biondi, Roberta Natali, Cristina Gelsi, Liliana Torpedine e tutti i collaboratori della MT Opera&Blue's management e le famiglie si stringono in un abbraccio a tutti coloro che hanno voluto bene ae che continueranno a tenerla in un posto speciale nel proprio cuore".