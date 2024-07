Misure di prevenzione per casi sospetti di Dengue in Italia | azioni immediate

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In, dopo la segnalazione di un caso “importato” dida parte dell’Asl 3 genovese, sono scattateprecauzionali per ridurre rapidamente la densità della zanzara tigre (genere Aedes), vettore della malattia. Leseguono il Piano nazionale e includono un’ordinanza specifica per preveniresecondari. Nella zona colpita, un’azienda specializzata effettua disinfeststraordinarie con trattamenti adulticidi e larvicidi, sia in aree pubbliche che private. Inoltre, il Comune di Genova, come riportato dall’ANSA, ha attivato interventi antilarvali periodici da maggio a ottobre. Nella Zona Empolese dell’Asl Toscana centro, un altro caso di“importato” è stato segnalato, coinvolgendo un residente di Capraia e Limite che potrebbe aver contratto la malattia in un paese tropicale.