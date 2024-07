“Mio nonno nazista ordinò la strage di San Polo chiedo perdono” | la rivelazione di una giornalista tedesca

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 10 luglio 2024) LaLaura Ewert, intervenendo pochi giorni fa durante una conferenza sulle stragi naziste, è scoppiata in un pianto commosso dopo aver raccontato di aver scoperto quasi per caso che fu suoa dare l'ordine ai militari tedeschi in ritirata di compiere ladi San. Nell'eccidio, avvenuto il 14 luglio del 1944, morirono 78 persone. .