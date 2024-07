Milano trapper Shiva condannato a 6 anni e mezzo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per la sparatoria dell'11 luglio 2023 a Settimo Milanese in cui due giovani sono stati gambizzati IlAndrea Arrigoni, in arte, è statodai giudici del tribunale dia sei, sei mesi e 20 giorni per il reato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose .