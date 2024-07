Milano | trapper Shiva condannato a 6 anni e mezzo difesa ‘faremo ricorso’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 lug. (Adnkronos) – I giudici del tribunale dihannoilAndrea Arrigoni, in arte, a sei, sei mesi e 20 giorni per il reato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose per la sparatoria avvenuta in via Cusago, a Settimo Milanese, la sera dell’11 luglio del 2023, nel corso della quale due giovani milanesi erano stati gambizzati. L’accusa aveva chiesto 7per il 24enne che, nel processo con rito abbreviato, si era difeso con lunghe dichiarazioni spontanee. “Rispettiamo la sentenza, non siamo contenti del risultato, ma siamo pronti ad attaccarla nelle competenti sedi di appello” è il commento all’Adnkronos del difensore, l’avvocato Daniele Barelli. “Piano piano sta emergendo la verità dei fatti e ora anche gli aggressori vengono indagati per lesioni gravissime causate arendendoci ancora più convinti delle nostre tesi difensive, ossia che di brutale aggressione si è trattata.