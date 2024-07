Milan disastro Theo Hernandez a Euro 2024 | Francia eliminata  Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 10 luglio 2024)non convince nella semifinale die laè fuori. Ecco i voti dei maggiori quotidianicon la: i voti dei quotidiani parlano chiaro! View this post on Instagram A post shared by T H E O H E R N A? N D E Z (@LEGGI ANCHE Calciomercato, dalla Germania: Giorgio Furlani pensa a Karim Adeyemi del Borussia Dortmund L'articoloproviene da Daily. .