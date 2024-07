Mattarella alla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L'evento è in programma a Parigi il prossimo 28 agosto. ROMA - Il Presidente della Repubblica Sergioprenderà partedei Giochi Paralimpici di Parigi, in programma mercoledì 28 agosto sugli Champs-Elisées e in Place de la Concorde. Il Presidenteha comu .